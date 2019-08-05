العراق يطلق عمليات جديدة في ديالى ونينوى ضد "داعش"

أطلق رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين، المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر"، للقضاء على فلول تنظيم داعش في محافظتي ديالى ونينوى.

وقد وصل عبد المهدي إلى مقر قيادة عمليات ديالى فجراً للإشراف على إطلاق العمليات.

وذكر الحشد الشعبي العراقي، على الموقع الإلكتروني لمديرية الإعلام التابعة له، اليوم أن "قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش مسنودة بسلاح الجو العراقي انطلقت فجر اليوم بعمليات "إرادة النصر" الثالثة لتطهير قرى شمال جلولاء وشمال المقدادية ضمن قاطع عمليات ديالى، ومداهمة وتفتيش وتطهير مناطق جنوب الموصل وجبال عطشانة وبادوش لإنهاء تهديد داعش والقضاء على فلوله".

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