كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تندد بفرض عقوبات على ظريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الاثنين، العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، واصفا إياها بإجراء ضغط غير مسبوق.

وقال ريابكوف في مؤتمر صحفي: "بالطبع، ندين خطوة الإدارة الأمريكية بفرض عقوباتها على وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية محمد جواد ظريف... هذا إجراء ضغط غير مسبوق، ويجب ألا يكون له محل في العلاقات الدولية المعاصرة"​​​.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي إدراج ظريف على قائمتها للشخصيات "ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية"، مرجعة ذلك إلى كونه يتصرف نيابة عن المرشد الأعلى لجمهورية إيران.

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وقال ظريف، إن واشنطن فرضت عليه العقوبات لأنه "يمثل تهديدا لجدول أعمالها"، كاشفا اليوم الاثنين أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعاه إلى البيت الأبيض لكنه ردّ الدعوة، ليتم إبلاغه بعد أسبوعين بأن الإدارة الأمريكية فرضت عليه العقوبات".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا كبيرا على خلفية انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع طهران، والهجوم على أربع ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق ناقلة نفط إيرانية، فيما ردت طهران باحتجاز ناقلة بريطانية في هرمز.