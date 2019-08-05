كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن سلاح الجو والدفاع الجوي في السعودية من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مطارات مدنية بالمملكة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة".

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وأوضح المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم داعش الإرهابي.

ولفت المالكي إلى "وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب".

وأكد المتحدث استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.