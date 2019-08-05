كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تعلن اعتقال 420 متظاهرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت شرطة هونج كونج القبض على 420 متظاهرًا منذ 9 يونيو بتهم من بينها الشغب والتجمع غير القانوني وحيازة أسلحة هجومية والاعتداء علي الضباط وعرقلة عمليات الشرطة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة يولاندا يو هوي كوان للصحفيين اليوم الاثنين إن الشرطة أطلقت أكثر من 300 رصاصة غير فتاكة وحوالي 1000 قنبلة غاز مسيل للدموع.

وأضافت يو انه اصيب 139 ضابطًا في الاشتباكات، ولا يزال هناك اثنان في المستشفى مصابين بكسور، مشيرة الي تصاعد العنف، حيث يستخدم المحتجون قنابل البنزين والنيران، بما في ذلك إرسال عربة مليئة بحرق القمامة ودفعها في اتجاه الضباط.

وطالب المتظاهرون بحل المجلس التشريعي، والتحقيق في استخدام الشرطة للقوة في الاحتجاجات، وارساء الديمقراطية الكاملة للأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

