كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى "اقتصاد سلام" مع جارتها الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف رئيس كوريا الجنوبية اليوم الاثنين الحرب التجارية المتصاعدة مع اليابان على أنها دعوة للاستيقاظ لتجديد اقتصادها، كما أصدر دعوة وطنية للتعاون الاقتصادي مع كوريا الشمالية، والتي قال إنها ستسمح للكوريين بمحو تفوق اليابان الاقتصادي ب " دفعة واحدة".

أدلى الرئيس مون جاي-إين بهذا التصريح خلال اجتماع مع كبار المساعدين لمناقشة الخطوة اليابانية لخفض الوضع التجاري لكوريا الجنوبية وتشديد الرقابة على الصادرات إلى الشركات المصنعة في كوريا الجنوبية. كما وصف مون التحركات اليابانية بأنها محاولة متعمدة لإلحاق الضرر بالاقتصاد الكوري الجنوبي الذي يعتمد على التصدير، واتهم طوكيو بتسليح التجارة للرد على النزاعات السياسية المحيطة بتاريخ البلاد المرير في زمن الحرب.

في وقت سابق من اليوم، قالت كوريا الجنوبية إنها تعتزم إنفاق 7.8 ترليون وون (6.5 مليار دولار) على مدى السنوات السبع القادمة لتطوير تكنولوجيات المواد الصناعية وقطع الغيار بينما تتحرك لتقليل الاعتماد عليها. وقالت وزارة التجارة في البلاد إن الحكومة ستدعم ماليا الشركات الكورية الجنوبية في عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات الأجنبية وتوسيع المزايا الضريبية لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، مع تخفيف لوائح العمل والبيئة حتى تتمكن الشركات المحلية من زيادة إنتاجها.

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تهدف خطط كوريا الجنوبية إلى تحقيق الاستقرار في توفير 100 عنصر من المواد والأجزاء الرئيسية في أشباه الموصلات وشاشات العرض والسيارات وقطاعات التصدير الرئيسية الأخرى، حيث اعتمدت شركاتها اعتمادًا كبيرًا على الواردات اليابانية لإنتاج منتجات تامة الصنع.

وصرح مون خلال الاجتماع في البيت الأزرق الرئاسي في سول: "نحن بحاجة إلى فعل أكثر من مجرد التغلب على عمليات الانتقام التجارية في اليابان وتزويد أنفسنا بنظرة أوسع وعزم استثنائي على تجاوز الاقتصاد الياباني".

وأضاف "يجب أن نستثمر الجهود لتعزيز القدرة التنافسية لصناعة قطع الغيار والمواد (الكورية الجنوبية) بشكل كبير وكذلك تطبيق السياسات الاقتصادية لإحياء النشاط في جميع مجالات اقتصادنا".

