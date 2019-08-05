كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إلغاء الحكم الذاتي الدستوري.. الهند ترسل المزيد من الجنود إلى كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسيلة إعلام هندية أن السلطات الهندية قررت إرسال المزيد من عناصر الجيش الهندي إلى إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "ndtv" الهندية نقلا عن مصادر خاصة أن الحكومة الهندية قررت إرسال 8 آلاف جندي إضافي إلى إقليم كشمير المتنازع عليه مع دولة باكستان المجاورة.

وبحسب المصدر، فإن القرار الهندي اتخذ على عجل ويتم حاليا نقل العسكريين إلى تلك المنطقة بسرعة من خلال طوافات وطائرات النقل العسكرية.

Advertisements

وكانت الهند قد أرسلت آلاف العسكريين إلى تلك المنطقة في الأسبوع الفائت بعد التوتر الذي حصل في الإقليم بين المواطنين.

وأعلنت السلطات الهندية إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لكشمير في ظل توتر كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.

كما أنها فرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، وأمرت بإغلاق ​المدارس​ والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تجدد التوتر بين ​نيودلهي​ وإسلام آباد بشأن الإقليم المتنازع عليه.