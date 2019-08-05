كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعلق على إلغاء الهند للوضع الدستورى الخاص لكشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض وزير الخارجية الباكستانى إلغاء الهند للوضع الدستورى الخاص لكشمير المتنازع عليها، قائلا إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة.

صرح وزير الخارجية شاه محمود قريشي لمحطة تلفزيونية باكستانية الاثنين بأن باكستان ستكثف الجهود الدبلوماسية لإبطال تنفيذ الأمر الرئاسي.

يلغي هذا الأمر بندًا دستوريًا هنديًا يمنع الهنود من خارج المنطقة من شراء الأراضي في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.

تنقسم كشمير بين الهند وباكستان ويدعي كل منهما سيطرته علي المنطقة بأكملها. كانت اثنان من الحروب الثلاث التي خاضتها الهند وباكستان منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني على كشمير.

كما رفض رئيس كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، سردار مسعود خان، الأمر الرئاسي الهندي، مشيرا الي ان الهند "يمكنها أن تخوض حربًا" مع باكستان في مثل هذا الموقف.

