كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف يصف العقوبات الأمريكية ضده بـ "فشل" للدبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الخارجية الإيراني العقوبات الأمريكية الأخيرة ضده، واصفا الخطوة بأنها "فشل" للدبلوماسية.

وصرح محمد جواد ظريف للصحفيين في طهران اليوم الاثنين إن "فرض عقوبات على وزير الخارجية يعني الفشل" لأي جهود في المفاوضات. وهذا يعني أيضًا أن الجانب الذي يفرض الإجراءات "معارض للمحادثات".

وقد أعلنت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات على ظريف، بعد شهر من فرض الرئيس دونالد ترامب عقوبات مماثلة على المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من حملة واشنطن المتصاعدة لما يطلق عليه ترامب "أقصى ضغط" على الجمهورية الإسلامية.

نشرت الولايات المتحدة الجنود على نحو متزايد في المنطقة مع تزايد التوترات منذ انسحاب ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

