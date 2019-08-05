كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الصومالية تضبط مسلحين أثناء عملية في بلدة دينسور جنوب الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت القوات العسكرية الصومالية القبض على اثنين من مسلحي حركة الشباب المسلحين ببنادق AK-47 أثناء عملية في بلدة دينسور في منطقة خليج جنوب الصومال.

تم اعتقال المشتبه بهما المشتبه بهما وعرضهما في منطقة يعق براوي بالقرب من البلدة ، وفقًا لمسؤول عسكري.

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ويقول إن مقاتلي حركة الشباب أخذوا أحياء بعد إجراء عملية حول أهداف حركة الشباب.

ولم يرد تعليق فوري من حركة الشباب على هذه المزاعم.

تم طرد المجموعة من العاصمة الصومالية ، مقديشو في عام 2011 ، بعد عملية مشتركة قامت بها قوات الجيش في البلاد بدعم من قوات الاتحاد الأفريقي.