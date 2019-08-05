كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاة وزير سابق من انفجار لغم أرضي في بوصاصو الصومالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجا وزير سابق في بونتلاند من انفجار لغم أرضي استهدف سيارته في وسط مدينة بوصاصو شمال شرق الصومال.
أكد شهود عيان أن الانفجار كان يستهدف سيارة وزير المالية السابق في ولاية بونتلاند ، الحاج حسن شاير.
اصطدمت السيارة المضادة للرصاص بالألغام الأرضية في الخلف في شارع من أربعة حارات بالقرب من فندق رمضان السابق في بوصاصو.
تم تأكيد إصابات بين موظفي الأمن.
كان شاير حاجي فرح أحد المرشحين لرئاسة بونتلاند في انتخابات 2013 التي فاز بها عبد الوالي محمد علي جاس ، لكنه شغل فيما بعد مناصب وزراء المالية والتخطيط في بونتلاند.