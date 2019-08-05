كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني بدعم من التحالف تحبط هجوما حوثيا جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت قوات الجيش اليمني - بإسناد من التحالف العربى - هجوما حوثيا بمديرية بيت الفقيه جنوبى محافظة الحديدة غربى البلاد.

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وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "ستمبر نت"، مساء الأحد، أن مجموعات من المليشيا الحوثية حاولت التقدم باتجاه منطقة "الجاح" التابعة لمديرية بيت الفقيه، مشيرا إلى أن قوات الجيش أفشلت محاولتها وأجبرتها على التراجع بعد تكبيدها خسائر فى العدد والعدة.

وتواصل مليشيا الحوثى استهداف مواقع الجيش اليمنى فى محافظة الحديدة فى الوقت الذى يتمسك فيه الجيش بالهدنة الأممية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.