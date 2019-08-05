إخماد حريق أتى على 7 هكتارات من الغطاء الغابوي نواحي طنجة

تمكنت فرق الإطفاء التابعة للوقاية المدنية، بتنسيق مع القوات المساعدة والدرك الملكي، أمس الأحد، بنواحي طنجة، من إخماد حريق كبير شب في إحدى غابات اشراقة المتواجدة بمنطقة حجر النحل.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ “اليوم24” أن الحريق نشب حوالي الساعة 4 بعد الزوال، والتهمت ألسنة النيران حوالي 7 هكتارات من الغطاء الغابوي، قبل أن يتم السيطرة عليه بواسطة سيارات الإطفاء المدعومة بالطائرات الرشاشة للماء من نوع “كانادير”.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وملابسات الحريق.
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