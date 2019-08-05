بعد شهرين من اتخاذ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لقرار توقيف ثلاثة أساتذة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بحجة الإخلال بالالتزامات المهنية، برأت المجالس التأديبية للجامعات الأساتذة من أي إخلال بمهامهم.
وقال أحمد بلحوس، أحد الأساتذة الموقوفين، إن المجالس التأديبية للجامعات التي انعقدت أمس الأحد، للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين، لم تجد أي ملف تأديبي ضد الأساتذة، وأجمعت على براءتهم من أي إخلال بأي واجب من واجباتهم.
واعتبر بلحوس، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنية التعليم العالي والبحث العلمي، أصبحت اليوم مطالبة بسحب قرارها القاضي بتوقيف الأساتذة الثلاثة، في أسرع وقت، حفظا لاستقلالية الجامعة وتدنبا للشطط في استعمال السلطة.
وأصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قرارها في التاسع من شهر يونيو الماضي، والقاضي بتوقيف ثلاثة أساتذة بكليات الطب في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير، وذلك على خلفية دعمهم لإضراب طلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان في احتجاجاتهم.
ويتعلق الأمر بالأساتذة أحمد بالحوس من الدار البيضاء وسعيد أمال من مراكش وإسماعيل رموز من أكادير، كما قررت الوزارة إيقاف صرف أجور الأساتذة الثلاثة باستثناء التعويضات العائلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامهم بـ”الإخلال بالواجب المهني” وتوقيفهم عن العمل.. المجالس التأديبية لكليات الطب تبرئ الأساتذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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