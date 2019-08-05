بعد اتهامهم بـ”الإخلال بالواجب المهني” وتوقيفهم عن العمل.. المجالس التأديبية لكليات الطب تبرئ الأساتذة

بعد شهرين من اتخاذ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لقرار توقيف ثلاثة أساتذة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بحجة الإخلال بالالتزامات المهنية، برأت المجالس التأديبية للجامعات الأساتذة من أي إخلال بمهامهم.

وقال أحمد بلحوس، أحد الأساتذة الموقوفين، إن المجالس التأديبية للجامعات التي انعقدت أمس الأحد، للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين، لم تجد أي ملف تأديبي ضد الأساتذة، وأجمعت على براءتهم من أي إخلال بأي واجب من واجباتهم.

واعتبر بلحوس، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنية التعليم العالي والبحث العلمي، أصبحت اليوم مطالبة بسحب قرارها القاضي بتوقيف الأساتذة الثلاثة، في أسرع وقت، حفظا لاستقلالية الجامعة وتدنبا للشطط في استعمال السلطة.