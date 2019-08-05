حمزة الفيلالي يتحول لـ”كابو” جماهير الرجاء في مباراة فريقهم ضد ريال بيتيس-فيديو

تقمص الفنان الكوميدي، حمزة الفيلالي، دور “كابو” جمهور فريق الرجاء البيضاوي، على هامش مباراة الفريق الأخضر مع فريق ريال بيتيس الاسباني، التي أجريت أمس الأحد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتوجه حمزة الفيلالي، نحو جمهور “الماكانا”، ليقف أمامهم وكأنه قائدهم، ويردد معهم أهازيج أغنية:” la grande storia”.

وعن الموقف المميز الذي عاشه الفيلالي في مركب محمد الخامس مع جمهور فريقه المفضل، قال في منشور على أنستغرام إن ذلك خلف ” إحساسا لا يوصف”.

يذكر أن فريق الرجاء البيضاوي فشل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الودية ضد ريال بيتيس الإسباني، وانهزم بهدف دون رد.