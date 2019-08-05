عاجل.. لجنة الانضباط داخل “كاف” تحدد موعد إصدار قرارها بخصوص “فضيحة رادس”

حددت لجنة الانضباط داخل الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم”كاف”، الخميس القادم، موعدا للنظر في ملف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد الرياضي والترجي التونسي.

وستتخذ لجنة مختصة في “كاف”، قرارها حول النهائي الذي بات يعرف بـ”فضيحة رادس”، لما رافق إيابه في ملعب رادس متم ماي الماضي، من أحداث تسببت في توقف المباراة عند الدقيقة 62، بعد أن رفض الحكم الغامبي باكاري غاساما هدفا مشروعا للفريق الأحمر، ليطالب لاعبو ممثل الكرة المغربية بالعودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”، قبل أن يتفاجؤوا بعدم تواجده، عكس مباراة الذهاب في الرباط.

ورفض حينها ممثل كرة القدم المغربية إكمال المباراة، ليعلن غاساما عن نهايتها بفوز وتتويج الترجي باللقب، قبل أن يطلب المكتب التنفيذي في “كاف”، من الفريق التونسي إعادة الكأس والميداليات، حيث تقرر خوض مباراة فاصلة بين الفريقين.

ورفع بعد ذلك كل فريق الملف إلى محكمة التحكيم الرياضية “طاس”، التي رفضت القرار الصادر عن المكتب التنفيذي، باعتبار أنه ليس من اختصاصه النظر في القضية، لتحيل الملف على لجنة مختصة داخل “كاف”، التي ستصدر قرارها بعد غد الخميس.