حدراف يواصل تألقه في معسكر ضمك بتونس

مازال اللاعب المغربي زكرياء حدراف، المنتقل حديثا إلى نادي ضمك السعودي، يقدم أوراق اعتماده مع فريقه الجديد، خلال المعسكر الذي يخوضه بالديار التونسية.

ونجح حدراف في التوقيع على هدف من ثلاثية ضمك، في المباراة الإعدادية التي جمعته بفريق النهضة السعودي، أمس الأحد، المنتهية بفوز زملاء اللاعب السابق للرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، علما أن صاحب 29 عاما وقع على الهدف الثالث.

وبهدفه في شباك النهضة، يكون حدراف نجح في تسجيل هدفين لضمك قبل بدء المنافسات الرسمية، بعدما أحرز الأول في اللقاء الذي جمع فريقه بالصفاقسي التونسي.

يذكر أن ضمك تعاقد مع حدراف خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادما من الرجاء الرياضي، شأنه شأن زميله في الفريق الأخضر محسن ياجور.