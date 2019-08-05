أسعار الذهب تصل الذروة منذ عام 2013

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صعدت عقود الذهب الآجلة في تعاملات، اليوم الإثنين، إلى ذروتها منذ تشرين ثاني/ نوفمبر 2013، مدعومة بعودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، متلقية دعما من تراجع مؤشر الدولار، مع إعلان الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة، يوم الأربعاء، بربع نقطة مئوية لأول مرة منذ تشرين أول/ أكتوبر 2008.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس، بدء فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون أول/ ديسمبر بنسبة 0.90 بالمئة أو 13 دولارا إلى 1470.5 دولارا للأونصة (الأوقية).

وتحول المستثمرون إلى الصناديق المقومة بالمعدن الأصفر، تجنبا لأية تصاعد في توترات التجارة بين واشنطن وبكين، تدفع الدولار للهبوط.

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وعقدت واشنطن وبكين الدورة الـ12 من المحادثات التجارية في شانغهاي بالصين، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، حسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وكان تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، في وقت سابق، كشف ارتفاع الطلب على الذهب في العالم بالنصف الأول من 2019، لأعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 2181 طنا، موضحًا أن الطلب على المعدن الأصفر نما بنسبة 8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 1123 طنا.

وأرجع المجلس الارتفاع، إلى المشتريات القياسية للبنوك المركزية حول العالم، وتدفقات صناديق الاستثمار لزيادة حيازتهم من الذهب، وذكر أن البنوك المركزية حول العالم أضافت 374.1 طنا إلى احتياطات الذهب الرسمية خلال النصف الأول، بأعلى وتيرة منذ 2010.