بالفيديو: من رحم المعاناة يولد الابداع... تعرف الى الطالب الأول على العراق!

هذا الطالب أصبح مفخرة لأهله وذويه الذين يقولون انهم يتوقعون له مستقبلا واعدا، بعدما صار حلمه بدخول كلية الطب.

صدق من قال ان الابداع لا يولد الا من رحم المعاناة، فأكثر المتفائلين لم يكن يتوقع أن يخرج الاول على مستوى العراق من هذه الدار المتواضعة وبمعدل خيالي!