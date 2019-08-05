يقطع يوميا 11 كيلومترا سيرا على الاقدام متوجها الى مدرسته، ومثلها عندما يعود. لم يستطع الحصول على دروس خصوصية أو دورات تقوية بسبب ضعف الوضع المادي لعائلته. يعيش في بيت من الطين، ويقرأ على ضوء الفانوس حين تنقطع الكهرباء. انه الطاب حسن محسن الاول على العراق في المرحلة الاعدادية بمعدل 99.86في المئة.
صدق من قال ان الابداع لا يولد الا من رحم المعاناة، فأكثر المتفائلين لم يكن يتوقع أن يخرج الاول على مستوى العراق من هذه الدار المتواضعة وبمعدل خيالي!
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: من رحم المعاناة يولد الابداع... تعرف الى الطالب الأول على العراق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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