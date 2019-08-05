النزاهة: إعادة عقار قيمته أكثر من ملياري دينار إلى ملكية الدولة بكربلاء

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، إعادة ملكية عقار في محافظة كربلاء إلى الدولة، مبينة أن قيمة العقار تتجاوز المليارين وربع المليار دينار.
وأوضحت الدائرة، أن "عمليات البحث والتحري التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة قادت إلى العثور على الأوليات الخاصة بالعقار في أجهزة موبايل وحاسبة أحد المتهمين المحكومين".
وأضافت، أن "التحقيقات أكدت أن العقار مشغول من قبل الجمعية بصورة غير قانونية ومتمسكة بحيازته، كما أوردت في كتابها الموجه إلى مديرية البلدية، علما أن قيمته التقديرية حسب مديرية التسجيل العقاري في المحافظة تـقدر بــ (2,252,900,000) ملياري دينار، إلا أن القيمة التقديرية للعقار في السوق تصل إلى أكثر من ذلك".
وتابعت، أن "خطوات المكتب أفضت إلى إعادة العقار إلى مديرية بلدية كربلاء بحضور ممثلها ومدير الدائرة القانونية فيها، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نفذت بموجب مذكرة ضبط قضائية، وعرضه على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيـة المناسبة".
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