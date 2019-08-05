مراهق يرمى طفلاً من الطابق العاشر!

وسقط الصبي على سطح الدور الخامس، ثم نقل بمروحية إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

وألقي القبض على فتى في السابعة عشرة بتهمة "محاولة القتل"، حسب ما أفادت مصادر الشرطة.

وأفادت الشرطة أن الصبي ألقي من منصة للمراقبة في الدور العاشر.



وليست هناك دلائل تشير إلى أن المشتبه بإلقاء الصبي، والذي لم يغادر مكان الحادث، كان على معرفة به.

أين طفلي ؟

وكانت الموظفة نانسي بارتفيلد في الطابق العاشر بصحبة صديقة وأطفالهما حين سمعت صوت ارتطام، وحين تلفتت سمعت امرأة تصرخ "أين طفلي ؟ أين طفلي ؟"

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منعت الشرطة الجمهور من مغادرة البناية.

وأضافت أن الفتى الذي أمسك به بعض الأشخاص قبل وصول الشرطة كان هادئا.

وقال شاهد عيان يدعى ستيوارت هاغاس إنه رأى طواقم الطوارئ يصلون، يحملون الصبي على نقالة، بينما كانت نقالة أخرى بجانب باب المدخل.

وصل الطفل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقال مراسل بي بي سي إن المكان كان مكتظا بالعائلات وإن الشرطة منعت الجمهور من المغادرة، ثم وصلت مركبتان لإطفاء الحرائق وعشر سيارات شرطة، وأغلقت بعض أجزاء البناية

يذكر أن متحف تيت مودرن افتتح عام 2000، وكان أهم معالم لندن جذبا للسياح عام 2018.