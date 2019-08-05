بالصور.. رفع سيطرة مدخل شارع المطار في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالمباشرة برفع سيطرة "صقر 1" في مدخل شارع المطار في بغداد. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إنه بأمر من القائد العام للقوات المسلحة وحسب توجيهات قيادة عمليات بغداد وبإشراف مباشر من قيادة قوات الشرطه الاتحاديه ضمن قاطع اللواء الاول الالي الفوج الثالث الالي المباشره برفع سيطرة صقر 1 مدخل شارع المطار قرب جامع ام الطبول.



واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الاحد، عن فتح طريق مطار بغداد اعتبارا من اول ايام العيد، مبينا ان الطريق سيكون سالكا فقط لحاملي تذكر السفر. Advertisements

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