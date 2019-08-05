هواوي تستعد لإطلاق أول هاتف بنظام HongMeng OS

نظام تشغيل HongMeng OS الذي طورته هواوي بنفسها سيكون حاضرًا على الهواتف الذكية في نهاية العام الحالي.
وتقول المصادر أن الهاتف سيأتي بالتزامن مع الهاتف الرائد Mate 30 لكنه سيعمل بنظام تشغيل مختلف كليًا بفضل HongMeng OS.
يُشار إلى أن هواوي تعقد مؤتمر المطورين الخاص بها في 9 أغسطس الحالي في دونغوان الصينية، ثم ستطلق تلفزيون ذكي لها من سلسلة Honor smart TV series في اليوم التالي ليكون أول جهاز يعمل بنظام التشغيل الذي طورته. فيما ستنتظر حتى الربع الأخير من العام لإطلاق أول هاتف بنظام HongMeng OS وبسعر يتراوح بحدود 290$ في الصين بالتزامن مع إطلاق Mate 30 الذي سيأتي بدوره بنظام تشغيل أندرويد.
يعتبر نظام تشغيل هواوي الجديد مبنيًا على نواة microkernel والتي تسمح بإضافة المزيد من خيارات الذكاء الاصطناعي للنظام.
وعلى العكس مع نظام أندرويد المبني على نواة kernel والتي تقدم مرونة أقل، فإن الشركة الصينية قررت اتخاذ مسار مختلف لنظامها الجديد بتطويره على بنية microkernel على غرار ما تقوم به جوجل نفسها مع نظام تشغيل فوشيا “Fuchsia OS” والذي تعمل عليه منذ فترة ليست بالقصيرة ليكون مستقبل الأنظمة الذكية على أجهزة المستخدمين مع الكثير من خيارات الذكاء الاصطناعي.
وعلى ما يبدو أن هواوي ستسبق جوجل في هذا الأمر مع النظام الجديد الذي طورته كبديل لأنظمة تشغيل الشركات الأمريكية.
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