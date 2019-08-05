"ولاء الليكود" لنتنياهو.. اتهامات باستنساخ كوريا الشمالية

أثار تصريح الولاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات المقبلة ضجة كبيرة في البلاد، معتبرين إياه يكرس واقعا ديكتاتوريا.

"نحن مرشحو قائمة حزب الليكود للكنيست الثانية والعشرين لن نقبل أي إملاء من أي حزب آخر بغض النظر عن نتائج الانتخابات، فيما يتعلق بقيادة رئيس الليكود بنيامين نتنياهو كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء".

هذا هو تصرح الولاء الذي وقعه 40 قياديا في حزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه نتنياهو قبل الانتخابات العامة المقررة في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

ويعد التوقيع التزاما غير مسبوق في السياسة الإسرائيلية، ويقول قياديون من أحزاب المعارضة إنه يكرس واقع الحال القائم في كوريا الشمالية.

وقال عضو الكنيست من حزب "الليكود"، ديفيد بيتان، إن جميع المرشحين في قائمة الليكود للكنيست وقعوا على التصريح.

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى أن نتنياهو سيواجه صعوبة في تشكيل حكومة جديدة بعد أن أخفق في مايو/أيار الماضي في تشكيل حكومة ما أدى إلى إجراء انتخابات جديدة.

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كما يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد وهو ما تقول أحزاب معارضة إنه يمنعها من التحالف معه في حكومة جديدة وإن كانت بعض الأحزاب أبدت انفتاحا على الانضمام إلى حكومة تترأسها شخصية أخرى من حزب "الليكود".

وجاء طرح تصريح الولاء هذا بعد قول وزير الدفاع السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إنه سيطلب من "الليكود" تقديم مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء إذا رفض نتنياهو تشكيل حكومة وحدة مع حزب "أزرق-أبيض" برئاسة الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي بيني جانتس.

وإثر ذلك، قال بيتان بعد إعلانه توقيع مرشحي "الليكود" على تصريح الولاء: "هذا رد على الأسافين الكاذبة التي يطلقها أزرق-أبيض وإسرائيل بيتنا".





وكتب وزير الدفاع الأسبق والقيادي في "أزرق-أبيض" موشيه يعلون إن "الخبر حول المبادرة لجمع توقيعات أعضاء حزب الليكود على الولاء والدعم لنتنياهو تذكرنا بمطالبة كوريا الشمالية لكل مواطن وسائح بالانحناء العميق أمام كل تمثال للقائد".



بدوره، قال ليبرمان: "مبادرة الليكود للمرشحين للتوقيع على تصريح ولاء لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي خطوة على طريقة كوريا الشمالية تُظهر عدم ثقة رئيس الوزراء الكامل في أعضاء حزبه".

وكتب رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "إسرائيل ديمقراطية"، المعارض إيهود باراك: "المشتبه به يطالب كبار المسؤولين في حزبه بالإعلان عن ولائهم الشخصي للحاكم؟ تتويجه كمرشح وحيد؟ أعضاء الليكود: إذا بقي لديكم إخلاص للحركة القومية الليبرالية التي انضممتم إليها، فلا تسمحوا للمتهم بعمل جنائي بأن يجعل من حزب الليكود حزبًا مشبوها".

من جهته، كتب وزير الدفاع الأسبق وزعيم حزب "العمل" المعارض عمير بيرتز: "جنون العظمة لدى نتنياهو تجاوز كل الحدود المنطقية، على ما يبدو فإنه يدرك أن أيامه قد ولت، حزب الليكود تحول من حزب قومي ليبرالي إلى حزب ركوع لشخص واحد".