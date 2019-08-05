إسقاط طائرات حوثية مسيرة باتجاه مطارات مدنية بالسعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإثنين، اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الانقلابية باتجاه مطارات مدنية سعودية لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن القوات الجوية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم (داعش الإرهابي).

وبيّن العقيد المالكي وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب.

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وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.





وخلال شهر يوليو/تموز الماضي، اعترضت قوات التحالف ودمرت عددا من الطائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان السعوديتين.

وتتصدى قوات التحالف أيضاً لمحاولات المليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما تتعمد المليشيا الانقلابية تعطيل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، قبيل كل محاولة يقودها لإنقاذ جهود السلام المتعثرة في بلد أنهكته الحرب منذ نحو 5 سنوات.