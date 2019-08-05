الاتحاد الأفريقي مرحبا باتفاق السودان: نقلة نوعية

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العين الإخبارية - أديس أباباالإثنين 2019/8/5 01:54 م بتوقيت أبوظبي
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
رحب الاتحاد الأفريقي، الإثنين، باتفاق الأطراف السودانية، والتوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري، باعتباره "نقلة نوعية".
وقال بيان صادر عن رئيس المفوضية الأفريقية، موسى فكي، إنه يرحب بالاتفاق على الوثيقة الدستورية، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير في السودان.
وأضاف أن "تلك الخطوة نقلة نوعية من شأنها أن تضع الأسس لعملية انتقال ديمقراطي مع حكومة بقيادة مدنية وهو إنجاز مهم لأفريقيا في رغبتها في حل مشاكلها".
وهنأ "فكي" الفاعلين السياسيين والمدنيين والعسكريين الذين تغلبوا على خلافاتهم بوضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات الأخرى.
وحث جميع الشركاء والأطراف على مضاعفة جهودهم لتزويد السودان وسلطاته الانتقالية بالدعم اللازم خلال هذه المرحلة الرئيسية من تاريخ البلاد.
وأكد فكي التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الشعب السوداني والأطراف المختلفة في سعيهم لتحقيق السلام والمصالحة والازدهار.
ووقع المجلس العسكري الانتقال وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الأحد، بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.
وشهد مراسم التوقيع، بقاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم، الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.
وبالاتفاق المبرم، الأحد، طوى المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير صفحة الخلافات، وبدأت مرحلة جديدة تنهي بشكل عملي حكم تنظيم الإخوان.
وحظي الاتفاق الدستوري الذي أبرم بالأحرف الأولى بترحيب محلي وإقليمي ودولي واسع، بوصفه إنجازا تاريخيا جنّب البلاد تبعات الانزلاق إلى الفوضى.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع النهائي على وثيقتي الإعلان الدستوري والسياسي، خلال احتفال ضخم يوم 7 أغسطس/آب الجاري، على أن يعقبه تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية.
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