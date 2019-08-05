تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية، بعد أن نفذت هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة الموقتة عدن، بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم داعش الإرهابي.

وبين العقيد المالكي وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.