شكرا لقرائتكم اعتراض طائرات مسيرة حوثية تجاه مطارات مدنية سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، االاثنين، اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مطارات مدنية في السعودية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي بأن القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم (داعش الإرهابي).

وبيّن العقيد المالكي - وفق ماذكرت (واس)- وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.