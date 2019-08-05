خارجية باكستان نددت بخطوة الهند غير الشرعية لإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستور

أعلنت وزارة الخارجية ال​باكستان​ية في بيان، أنّ "باكستان تندّد بشدّة وترفض الإعلان الصادر من ​الهند​ حول إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية ​كشمير​ الهندية".

وشدّدت على أنّه "لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغيّر الوضع المتنازع عليه. وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدّي للإجراءات غير الشرعية".

وكانت قد أفادت الحكومة الهندية بـ"إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي"، في قرار من شأنه أن يؤدّي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة الّتي تشهد تمرّدًا انفصاليًّا وتطالب باكستان بالسيادة عليها.