الجميل: أبو فاعور تبنى برنامج بيار الجميل وآن الأوان لاستنهاض الصناعة الوطنية

أعلن رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​، أنّ "بعد 14 سنة، تبنّى وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، مشكورًا، الحلول المقترحة في برنامج وزير الصناعة الراحل ​بيار الجميل​ "صناعة لشباب لبنان 2010".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "آن الأوان للذهاب إلى التنفيذ، من خلال إجراءات سريعة لاستنهاض الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل لشبابنا".