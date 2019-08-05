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أعلن رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، أنّ "بعد 14 سنة، تبنّى وزير الصناعة وائل أبو فاعور، مشكورًا، الحلول المقترحة في برنامج وزير الصناعة الراحل بيار الجميل "صناعة لشباب لبنان 2010".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "آن الأوان للذهاب إلى التنفيذ، من خلال إجراءات سريعة لاستنهاض الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل لشبابنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: أبو فاعور تبنى برنامج بيار الجميل وآن الأوان لاستنهاض الصناعة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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