طرابلسي: لا يمكن للحريصين على البلد أن يستسلموا للمستهترين به

رأى عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​إدغار طرابلسي​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "لا يمكن للحريصين على البلد ان يستسلموا للمستهترين به."

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