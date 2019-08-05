جميل السيد: قضية مبنى تاتش فضيحة كبرى ولن اردّ على السفاهة

اعتبر النائب اللواء ​جميل السيد​ أن "قضية مبنى "تاتش" فضيحة كُبرى ويمكن لوزير الاتصالات أن يصرف الاموال بتوقيع منه ولكن الصرف يجب ان يخضع للانظمة الرقابية"، مشددا على ان "الاستملاك كان يجب ان يحصل خارج بيروت".

وفي مؤتمر صحافي من ​مجلس النواب​ أكد السيد أن "القضية خرجت الى الضوء وتكلمت بكل ما املكه من معطيات وسمع كلامي ​الشعب اللبناني​ و​الرئيس ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ و30 وزيرا و127 نائبا وعلى الاقل 500 قاضيا وعليهم التحرك"، مضيفا:" انا لست عضوا في لجنة الإعلام والاتصالات ولن احضر جلسة الخميس ولكن يجب ان تكون الجلسة بحضور الاعلام وليست سرية وانا لست مؤمنا بالمعالجات المستورة".

وأكد السيد أنه "لن اردّ على السفاهة ولا حسابات شخصية عندي مع احد".