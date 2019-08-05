المولى التقى ديل كول: نثني على احساسه بمسؤولياته الكبيرة تجاه السلام

استقبل محافظ النبطية القاضي ​محمود المولى​ في السراي الحكومي في النبطية قائد ​اليونيفل​ في ​الجنوب​ اللبناني الجنرال ستيفانو ​ديل كول​ على رأس وفد أممي، حيث تم الحديث بالاوضاع في الجنوب ومنطقة انتشار اليونيفل .

واثنى المولى على جهوده ديل كول، وعلى احساسه بمسؤولياته الكبيرة تجاه السلام اولا ، والناس الموجودة في منطقة الجنوب ، وكيف يتعاطى في تطبيق ​القرار 1701​ والتنسيق العالي مع ​الجيش اللبناني​ و​القوى الامنية​ اللبنانية، وشدّد على الموضوعية في مراقبة ​الخروقات الاسرائيلية​ التي تعتبر الاساس في مهمة اليونيفل ، لا نستطيع في لبنان ان نتحمل الخروقات الاسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية وللقرار .1701

ورد الجنرال ديل كول، مؤكدا العمل "يدا بيد مع المولى ومع محافظ الجنوب والقائمقاميين ورؤساء البلديات والمخاتير في الجنوب للحفاظ على الاوضاع على الخط الازرق ، مشددا على ان لدينا شريك استراتيجي هو الجيش اللبناني وهو اهم شريك للحفاظ على الامن المستتب على الخط الازرق في ​جنوب لبنان​ ، ونعمل يدا مع السلطات المدنية في الجنوب لتقديم الخدمات التنموية لها ، وكشف ان منذ العام 2007 وظفنا 18 مليون دولار في نشاطات ومشاريع وطبعا بالتنسيق مع البلديات الموجودة في الجنوب ، ونحن نسعى لتعزيز قدرات الشريك الاستراتيجي وهو الجيش اللبناني في الجنوب وهناك تعاون معه للحفاظ على الامن والاستقرار في جنوب لبنان .