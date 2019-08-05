ركّز منسق تجمع "من أجل السيادة" نوفل ضو، إلى أنّ "ما سُمّي بالتسوية الّتي اشترك فيها أكثر من فريق سياسي، لم يكن تسويةً بل مشكلة وانقلاب، وها هم يحصدون نتائج ما قاموا به، في حين أنّ اللبنانيين يدفعون الثمن"، لافتًا إلى "أنّنا كنّا نقول في تلك الفترة إنّ ما يحصل ليس حلًّا، فقالوا إنّ ما نعرفه نحن لا تعرفونه أنتم، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم؛ والمهم الانطلاق للتوصّل إلى حل".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "ما يُقال إنّ اليوم هو مشكلة درزية- درزية، هو تصغير للمشكلة"، موضحًا أنّه "عندما يُقال إنّنا لا نريد "اتفاق الطائف"، فنحن ذاهبون إلى ما هو أسوأ منه. أي محاولة لنسف "اتفاق الطائف"، ستودّي بنا إلى ما هو أسوأ من الطائف". وأكّد أنّ "حزب الله" يمسك القرار السياسي في البلد، وهو يفرض نفسه بقوّة السلاح، والمشكلة الّتي يعيشها أنّ السلاح وحده لا يخوّله أن "يبلع" البلد بالكامل".
وشدّد ضو على أنّ "بعد مؤتمر الدوحة، استسلم الدستور للأمر الواقع، أيّ قوة السلاح"، منوّهًا إلى أنّ "حزب الله" لم يصل إلى مرحلة يمكنه فيها أن يشرّع واقعه، ورئيس الجمهورية ميشال عون بنظر "الحزب" ليس سوى وسيلة وأداة". وأفاد بأنّ "المشروع الإيراني في لبنان هو احتلال البلد وتغيير هويّته"، مبيّنًا أنّ "هناك أراض محتلة وأُخرى أُجبر الناس على بيعها، وهكذا يحصل تغيير الهوية. وعلى سبيل المثال، مستشفى الرسول الأعظم مبني على أرض مطرانية بيروت المارونية".
ووجد أنّ "حزب الله لم يحم خاصرة لبنان، بتدخّله في سوريا، بل ضربه". وركّز على أنّ "كلّ المحاولات للقول إنّ حلّ المشكلة الاقتصادية في البلد، تقني، هو كذب على الناس. فأوّلًا يجب تغيير السياسة الخارجية للبنان الّتي ألحقت البلد بإيران وفنزويلا".
كانت هذه تفاصيل خبر ضو: مشروع إيران بلبنان هو احتلاله وتغيير هويته وعون بنظر حزب الله ليس سوى وسيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.