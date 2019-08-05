محمد نصرالله: قرار الـ AUB تحصيل أقساطها بالدولار يثير الريبة

رأى النائب ​محمد نصرالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "قرار الجامعة الأميركية AUB تحصيل أقساطها ب​الدولار​، في هذا التوقيت الإقتصادي يثير الريبة ويدعو للتساؤل عن خلفيته"، داعيا الإدارة التي تعلم تماما الأثر السلبي للقرار على ​الوضع المالي​ الوطني، لإعادة النظر به لاسيما وأن الجامعة مؤسسة عريقة طالما ساهمت في علاج الأزمات الوطنية.

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