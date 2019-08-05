سليم عون:نكتة الموسم هي أن القاتل يريد إختيار المحكمة وتعيين القاضي

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "ولّى زمن من يقتل القتيل يمشي بجنازته وأتى زمن من يقتل القتيل يمشي إلى السجن. ولّى زمن إرضاء القاتل ومعاقبة أهل الضحية، زمن يرضى القتيل وليس يرضى القاتل، وأتى زمن إحقاق الحق.ولّى زمن شريعة الغاب، وأتى زمن العدالة. أما نكتة الموسم فهي أن القاتل يريد إختيار المحكمة وتعيين القاضي".

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