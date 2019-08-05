الطقس غدا غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ادارة ​الطيران المدني​ ان يكون ​الطقس​ غدا غائما جزئيا مع انخفاض بسيط في ​درجات الحرارة​ وبداية انخفاض بنسبة الرطوبة خاصة على الساحل، وتكون للضباب على المرتفعات.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يؤدي الى تكون ضباب كثيف أحيانا خاصة على المرتفعات المتوسطة وزيادة الشعور بالحر على الساحل.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وبداية انخفاض بنسبة الرطوبة خاصة على الساحل وتكون للضباب على المرتفعات. أما الاربعاء فيكون : غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة ونسب رطوبة معتدلة على الساحل، كما يستمر تكون ​الضباب​ على المرتفعات.