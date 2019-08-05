من المغرب إلى اسبانيا.. حجز 100 كيلوغرام من الشيرا مخبأة في قارب صيد تقليدي

تمكنت مصالح الدرك البحري، أول أمس السبت، بشاطئ وادلاو، من توقيف 3 أشخاص كانوا بصدد تهريب أزيد من 100 كيلوغرام من مخدر الشيرا في قارب صغير للصيد التقليدي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين الثلاثة كانوا يهمون بنقل كمية مهمة من مخدر الشيرا إلى عرض المتوسط، وتسليمها لقارب مطاطي سريع، سينقلها بدوره إلى الجنوب الإسباني، قبل أن ينكشف أمرهم.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن الموقوفين تم وضعهم رهن إشارة البحث الذي تجريه النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.