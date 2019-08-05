الوحدة الإماراتي يلجأ للقضاء للطعن في انتقال باتنة إلى الجزيرة

أصدر نادي الوحدة الإمارتي بيانا، أكد فيه لجوءه إلى القضاء والقانون، للطعن في انتقال مراد باتنة إلى الجزيرة، مشيرا أن اللاعب المغربي مازال يمتلك عقدا مع الوحدة إلى غاية موسم 2020/2019.

وجاء في بيان نادي الوحدة: “بالإشارة لما أعلنه نادي الجزيرة بتعاقده مع اللاعب المغربي مراد باتنة، يؤكد مجلس إدارة مجلس شركة نادي الوحدة لكرة القدم بأن اللاعل مرتبط بعقد مع الوحدة ساري وممتد لموسم 2020/2019، ومسجل في كشوفات اتحاد الإمارات لكرة القدم وأن النادي لازال يمتلك بطاقة اللاعب”.

واعتبر البيان أن توقيع باتنة للجزيرة باطلا ومخالفا للوائح الاتحاد الإماراتي، موضحا أنه لايجوز للاعب الانتقال لأي ناد إلا بموافقة نادي الوحدة.

وشدد البيان نفسه أن الوحدة سيدافع عن حقه: “يؤكد مجلس الإدارة بأنه سيلجأ للقضاء والقانون للحفاظ على حقوقه بعد إعلان التعاقد مع اللاعب دون الاتفاق مع نادي الوحدة واتباع الإجراءات السليمة لآلية التفاوض والتعاقد”.