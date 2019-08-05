طقس بداية الأسبوع.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي، ونسبيا حارا بالجنوب الشرقي وداخل المملكة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بضباب بالسواحل والسهول الأطلسية وبالواجهة المتوسطية.

وستتمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والكبير، والسهول الغربية والسايس وكذلك بالريف والشرق والجنوب الشرقي وشرق الواجهة المتوسطية، بالإضافة إلى مرور سحب محملة بقطرات وبرعد شمال وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستنزل أحيانا أمطار جد خفيفة بالسواحل الوسطى، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة. كما يرتقب هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب، والجنوب الشرقي وبجنوب شرق المملكة.

وستكون الرياح قوية نوعا ما وستهب من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسهول الوسطى، ومعتدلة القوة من القطاع الجنوبي إلى أحيانا غربية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الغربي إلى شمالية بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و28 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وشرق الواجهة المتوسطية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 28 و33 درجة بالجنوب الشرقي، فيما ستكون ما بين 16 و23 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و25 درجة جوار السواحل الوسطى، وما بين 25 و32 درجة بالمرتفعات، وبسهول المحيط الأطلسي وقرب السواحل، فيما ستكون ما بين 32 و40 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والريف وكذلك بمنطقة طنجة والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 40 و46 درجة بالجنوب الشرقي، والشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والرباط، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج ما بين الرباط والداخلة وهائجا بالجنوب.