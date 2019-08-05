الناصرة والطيرة وطمرة تتصدر مخالفات الهواتف الخليوية أثناء السياقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستدل من معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، اليوم الإثنين، أن الشرطة الإسرائيلية أصدرت في العام الماضي 2018 في مدينة الناصرة لوحدها 663 مخالفة لسائقين استخدموا الهاتف الخليوي أثناء قيادة السيارات. وبهذا تتصدر مدينة الناصرة المرتبة الأولى في عدد المخالفات بين البلدات العربية. وكانت الشرطة قد أصدرت في عام 2017 لسائقين مخالفين بالناصرة 530 مخالفة أي بارتفاع نسبته 25 بالمئة.

وأضافت الجمعية: "يتبين من معطيات الشرطة بأنه في عام 2018 أصدرت 562 مخالفة لسائقين في الطيرة عن استخدام الهاتف الخليوي أثناء القيادة مقابل 491 مخالفة أصدرت لسائقين في طمرة، المدينة التي تحتل المرتبة الثالثة في كمية المخالفات المصدرة من بين مدن المجتمع العربي في هذه السنة، وفي عام 2018 طرأ ارتفاع بنسبة 54 بالمئة في عدد المخالفات التي أصدرت لسائقين في الطيرة عن استخدام الهاتف الخليوي أثناء القيادة مقابل عام 2017، وفي طمرة سجل ارتفاع بنسبة 128 بالمئة في سنة 2018 مقارنة بالعام 2017".

وبينت أنه "في عام 2018 أصدرت 8,658 مخالفة لسائقين في القدس بسبب استخدام الهاتف الخليوي أثناء السياقة (ارتفاع بنسبة 7 بالمئة مقارنة بسنة 2017)، مقابل 3,139 مخالفة أصدرت لسائقين في تل أبيب ويافا (انخفاض بنسبة 6 بالمئة في كمية المخالفات التي أصدرت السنة السابقة)".

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وجاء على لسان مدير عام جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، إيريز كيتا، أنه "على الرغم من أن أغلبية مطلقة من الجمهور تعي أن استخدام الهاتف الخليوي أثناء السياقة يعرض الحياة للخطر، يفعل الكثيرون ذلك ولا يخشون ضبطهم على يد الشرطة، ومن أجل منع الظاهرة هذه يتوجب تكثيف الحضور الشرطي في الطرق وخلق الردع والإدراك لدى السائقين بأن هناك احتمال عال لأي يتم ضبطهم في حالة كونهم يستخدمون الهاتف أثناء السياقة وكونهم يعرضون حياتنا جميعا للخطر، وفي الوقت نفسه يتوجب النهوض بحلول تكنولوجية ستتيح حجب رسائل نصية أثناء السياقة وستتيح الاستخدام الصوتي فقط".

وأشارت الجمعية إلى أن "الشرطة تعير أهمية مركزية لتطبيق قوانين استخدام الأجهزة الخليوية أثناء السياقة، وفي عام 2018 زادوا من كمية المخالفات المصدرة لسائقين قاموا باستخدام الهاتف أثناء السياقة، حيث أصدرت 124,882 مخالفة لسائقين مقابل 108,471 مخالفة أصدرت في عام 2017 أي بارتفاع بنسبة 15 بالمئة".

وختمت بالقول: "تكشف نظرة ملقاة إلى المعطيات أنه من ضمن المخالفات الـ124,882 التي أُصدِرت من قبل الشرطة، أُصدِرت 122,745 مخالفة عن استعمال هاتف أثناء مسير المركبة ليس بواسطة جهاز تحدّث لا يدوي أو مايكروفون مركَّبيْن في المركبة، حيث أُصدِرت 230 مخالفة لمعلّمي سياقة قاموا باستعمال الهاتف النقال خلال درس السياقة وأُصدِرت 1,907 مخالفات لسائقين قرأوا أو بعثوا رسالة نصية".