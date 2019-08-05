شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اختتام بطولة كأس العالم لمنظمة الجواد العربي بشانتييه الفرنسية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:25 مساءً, 5 أغسطس 2019 م
المناطق - وكالات
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة منظمة الجواد العربي، اختتمت مساء أمس بطولة كأس العالم للمنظمة في دورتها الخامسة بمشاركة ١٨ دولة وبطولة المنظمة للمربين الأوروبيين بدورتها السابعة بمشاركة ١٣ دولة أوروبية، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيّام بشانتييه شمال العاصمة الفرنسية باريس بتنظيم وإشراف منظمة الجواد العربي.
وعبر سمو الأمير عبدالعزيز بن أحمد عن سعادته بمستوى الجياد المشاركة والتنافس القوي الذي شهدته فعاليات البطولة، مهنّئًا الفائزين.
وأشار سموه في ختام البطولة إلى أن منظمة الجواد العربي تسعى لدعم مربي وملاك الجياد العربية الأصيلة وإظهار البطولة بالشكل المميز سنويًّا وتطويرها عامًا بعد عام من جميع النواحي التنظيمية والفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام بطولة كأس العالم لمنظمة الجواد العربي بشانتييه الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.