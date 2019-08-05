'لصة المآتم' في قبضة الشرطة... خططٌ للسرقة لا تخطر على البال!

لاحق القضاء الأميركي شابة مولعة بقراءة صفحة الوفيات في الصحف، بتهمة تنفيذ سلسلة عمليات سطو لمنازل أثناء حضور أصحابها مراسم تشييع.
وأشار المدعي العام في مقاطعة ويتشيستر شمال المدينة الكبرى، إلى أن الشابة كانت تقرأ بتمعن إشعارات النعي، وتحدد أماكن سكن أقارب المتوفين قبل أن تدخل منازلهم من خلال تحطيم النوافذ أثناء مراسم التشييع.
وفي الأول من مايو 2018، وبعد تحديد رابط بين سلسلة عمليات سطو، وضعت الشرطة منزلاً قيد المراقبة فيما كان سكانه يدفنون أحد ذويهم.
وتتبعت الشرطة لاتونيا، وأوقفوها وهي في طريقها إلى منزلها، ووجدوا في سيارتها مجوهرات ومطرقة، فيما كان طفلها في المقعد الخلفي.
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