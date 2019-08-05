عبد المهدي يدعو لبذل الجهد لرفع مستوى التعليم بالعراق بعد التراجع الذي شهده

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، على ضرورة تعويض المحافظات المحررة عن سنوات توقف الدراسة، فيما دعا الى بذل الجهد لرفع مستوى التعليم بالعراق بعد التراجع الذي شهده.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجرى بمكتبه الرسمي صباح اليوم حفل استقبال وتكريم للطلبة المتفوقين الاوائل من جميع المحافظات بحضور عوائلهم والمسؤولين في وزارة التربية".

وبارك عبد المهدي خلال الحفل للطلبة والعوائل جميعا وللعراقيين هذا النجاح والتفوق"، مخاطبا الطلبة "انتم الأمل والمستقبل وبكم يبنى العراق، وانتم الخميرة التي تنتج خيرا".

واضاف "بهذا النجاح يتكامل العمل وتذلل العقبات"، مشيرا الى "انني عدت للتو من ديالى التي وصلتها فجرا لاطلاق المرحلة الثالثة من عمليات ارادة النصر، ولولا بطولات وتضحيات مقاتلينا الابطال الذين حرروا الارض من دنس عصابة داعش ماجلسنا اليوم هنا ولماحصل هذا النجاح والتفوق والاستقرار".

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وتابع ان "هذا العدد الكبير من المتفوقين له دلائل كبيرة"، معربا عن سعادته "بالعدد الكبير من الطالبات المتفوقات الذي يصل الى الثلثين وهذه الملاحظة يجب ان تكون لها نتائج وتستوجب ان يكون لهن مواقع في المسؤولية وان لانجد عمليات صد ويجب رفع الحيف بشكل جدي".

وأكد اعتزازه وتقديره "لوجود نسبة عالية من المتفوقين من ابناء العوائل المتعففة حيث لم يعد التعليم والتفوق حكرا على العوائل الميسورة او على العاصمة بغداد وانما من جميع المحافظات"، موضحا ان "هناك نسبة جيدة من المتفوقين من ابناء المناطق المحررة رغم الصعوبات التي واجهتها".

وشدد عبد المهدي "على تعويض هذه المحافظات عن سنوات توقف الدراسة والاهتمام بها اسوة بإهتمامنا باستقرارها وبعودة ابنائها النازحين"، داعيا الى "بذل اقصى جهد لرفع مستوى التعليم في العراق بعد التراجع الكبير الذي شهده هذا القطاع نتيجة الحروب والنزاعات".

واشاد عبد المهدي بـ"جهود المسؤولين في وزارة التربية على إنجاح الإمتحانات ونسب التفوق".