ألديك رغبة مفرطة بتناول الأطعمة المالحة؟ إليك السبب!

يشعر بعض الأشخاص برغبة شديدة في تناول الأطعمة المالحة، فعلام يدل ذلك؟ أوضحت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه أن الرغبة الملحة في تناول الأطعمة المالحة ترجع إلى عدة أسباب، حيث إنها تعد علامة تحذيرية لجفاف الجسم أو اختلال توازن الإلكتروليت في الجسم أو إدمان الجسم للملح بسبب الإفراط في تناوله.



وأضافت ريزه أن الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة لدى النساء قد تشير أيضا إلى ما يعرف بالمتلازمة السابقة للحيض Premenstrual Syndrome. لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الرغبة الملحة في تناول الأطعمة المالحة. وبشكل عام، تنصح الخبيرة الألمانية بتناول الملح بكمية لا تزيد عن 5 أو 6 غرامات يومياً لأن الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء بالجسم وتدمير بعض بكتيريا الأمعاء المهمة للصحة.

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