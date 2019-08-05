أحمد حلمي يفاجئ جمهوره بعد غياب عامين

مفاجأة سارة أعلنها الفنان المصري أحمد حلمي لجمهوره الذي ينتظر عودته إلى السينما بفارغ الصبر بعد أن كان آخر ظهور له قبل عامين.
وجاءت المفاجأة من خلال ظهور حلمي بشخصية رجل عجوز ضمن أحداث العمل الذي يكتبه عبد الرحيم كمال ويتولى إخراجه خالد مرعي.
وهذه الشخصية واحدة من الشخصيات التي يلعبها البطل ضمن الأحداث في الفيلم الذي يشارك في بطولته بيومي فؤاد ومنة شلبي وخالد الصاوي.
ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها حلمي شخصية بشكل غير متوقع، حيث قدم من قبل دور البطل زائد الوزن في فيلم "اكس لارج" وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه.
وعلق حلمي على الإعلان الخاص بالفيلم قائلا: "فيلم خيال مآته.. العيد الكبير 2019.. أتمنى من كل قلبي انه يعجبكوا.. يارب"، ليتلقى بعدها التهاني من أصدقائه ومحبيه.
وكان على رأس المهنئين زوجته منى زكي التي تدعمه وتسانده في كل خطواته التي يتخذها، كما وجه أمير كرارة وشيكو وأوس أوس التهنئة إلى حلمي وكذلك ياسمين عبد العزيز وأصالة وكندة علوش وعمرو يوسف وعدد آخر من نجوم الوطن العربي الذين أكدوا أنهم في انتظار جديد البرنس، كما يلقبه الجمهور.
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