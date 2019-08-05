سودان بدون كيزان وتهديد ترامب للصين.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز ديمقراطيون يتهمون ترامب بتغذية «الإرهاب الأبيض» و"إضراب آلاف العمال في قطر احتجاجا على سوء المعيشة"، و"السيسي لماكرون: ندعم الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب"، و"سودان بدون كيزان.. احتفالات الخرطوم بوثيقة عزلت الإخوان"، و"الهند تلغي وضع الحكم الذاتي لكشمير".

وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون "روسيا واليمن يبحثان إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة".

أما في الاقتصاد فتطالعون "تهديدات ترامب للصين تهبط بأسعار النفط"، و" بلومبرج: السعودية تخفض أسعار النفط لآسيا في سبتمبر".

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وإلى الملاعب، تطالعون "إنترميلان يسعى لاستغلال تعثر انتقال لوكاكو إلى يوفنتوس".

وفي التكنولوجيا تتابعون مستقبل «أبل».. المجموعة تسعى لكسر أيقونة «آيفون«

وفي الفن، «هوبس أند شاو» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الإثنين 5 أغسطس/آب 2019.

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