ترامب يوجه خطابا للأمريكيين بعد عمليتي إطلاق النار

يوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، خطابا إلى الشعب في أعقاب عمليتي إطلاق نار أوقعتا 29 قتيلا.

وأعلن البيت الأبيض، أن ترامب سيلقي خطابه عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (14,00 توقيت جرينتش).

ويأتي ذلك بعد مقتل 20 شخصا في أحد متاجر وولمارت في إل باسو بولاية تكساس صباح السبت، و9 آخرين أمام حانة في حي يعج بالملاهي الليلية في دايتون بولاية أوهايو بعد 13 ساعة على الحادثة الأولى.

وكان ترامب قال الأحد: إنه "لا مكان للكراهية في بلدنا"، لكنه عزا أعمال العنف أيضا إلى مشاكل أمراض عقلية.

وأضاف: "هؤلاء أشخاص مصابون بأمراض عقلية خطيرة جدا"، علما بأن الشرطة لم تؤكد بعد ذلك الاحتمال.

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وذكر الرئيس الأمريكي: "يجب لهذا الأمر أن يتوقف. إنّه مستمرّ منذ سنوات.. وسنوات في بلدنا".

وإضافة إلى القتلى، جرح 26 شخصا في تكساس و27 في أوهايو؛ حيث قتل مطلق النار في غضون 30 ثانية برصاص الشرطة التي كانت تقوم بدورية في منطقة مجاورة.



وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت بولاية ميسيسيبي، الثلاثاء الماضي.

وقبلها بيومين قتل 3 أشخاص أحدهم صبي عمره 6 أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، أطلق النار في مهرجان للطعام بجيلروي بولاية كاليفورنيا.

وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.