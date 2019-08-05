اخبار العالم

مناورات عسكرية أمريكية كورية رغم تحذير بيونج يانج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالة الأنباء الفرنسية AFP

الإثنين 2019/8/5 11:28 ص بتوقيت أبوظبي

مناورات عسكرية سابقة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

تبدأ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الإثنين، مناورات عسكرية سنوية مشتركة في تحد لتحذيرات كوريا الشمالية، من أنها ستهدد مفاوضات الملف النووي. 

وتأتي المناورات بعد إجراء بيونج يانج اختبارات على مقذوفات قصيرة المدى في الأيام الماضية، اعتبر أحدها "تحذيرا رسميا" لسيؤول من مغبة القيام بالتمارين التي تتضمن في معظمها محاكاة على الكمبيوتر مع واشنطن.

وقال مسؤول وزراي للصحفيين: "يتم الآن التحضير للقيام بتماريننا المشتركة للتحقق من قدرات (سيؤول) على استعادة زمام السيطرة العملانية المتوخاة في زمن الحرب".

وبموجب معاهدة أمنية أمريكية كورية جنوبية، يتولى جنرال أمريكي قيادة القوات المشتركة في حال حرب، لكن سيؤول طالما سعت لعكس ذلك.

Advertisements

ويقول المحللون إن النشاطات العسكرية للجانبين يمكن أن ترجئ المحادثات بشأن برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، التي فرض عليها مجلس الأمن الدولي مجموعات من العقوبات، حتى وقت لاحق هذا العام.

وبعد سنة من التهديدات المتبادلة والتوتر المتصاعد، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قمة تاريخية في سنغافورة العام الماضي، وقع خلالها كيم تعهدا غير واضح بالعمل نحو "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وانتهت قمة ثانية بينهما في هانوي في فبراير/شباط الماضي وسط خلاف حول تخفيف العقوبات والتنازلات التي على كوريا الشمالية تقديمها.

pic11.jpg

واتفق ترامب وكيم على استئناف المحادثات النووية خلال لقاء لم يكن مقررا مسبقا في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، لكن الحوار على مستوى فرق العمل لم يبدأ بعد.

وكوريا الشمالية المسلحة نوويا، التي هاجمت جارتها في 1950، ما أشعل فتيل الحرب الكورية، لطالما أغضبتها التمارين العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذ تعتبرها تمرينا على غزوها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناورات عسكرية أمريكية كورية رغم تحذير بيونج يانج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا