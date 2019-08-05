إيران تلوح بالانسحاب الكامل من الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، إن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 إذا تطلب الأمر، ما يعني الانسحاب بالكامل منه.

وخلال مؤتمر صحفي، زعم ظريف أن الولايات المتحدة باتت في عزلة عن العالم، مدعيا أن واشنطن تريد حرمان إيران من حقوقها.

ولفت إلى أن أمريكا ليست مهتمة بالدبلوماسية مع إيران لحل الخلاف النووي رغم دعوات للحوار، على حد قوله.

والخميس الأول من أغسطس، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

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ولا تعتبر واشنطن وزير خارجية إيران نقطة الاتصال الرئيسية في المحادثات النووية المحتملة، وترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار.

يأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.





وسبق أن أقرت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران شملت المرشد الإيراني علي خامنئي وعدداً من قادة مليشيا الحرس الثوري.

وجاءت الخطوة الأمريكية في ظل مجموعة من الخطوات العقابية لضرب قلب اقتصاد طهران منذ إعادة العمل بالعقوبات عام 2018 وانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار قبل عام كامل.

وقال الرئيس الأمريكي أثناء توقيع أمر بفرض تلك العقوبات المالية: "رد قوي ومتناسب على تحركات إيران الاستفزازية المتزايدة".