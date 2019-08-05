الان تتابع “القبة الحديدية” تصيب 30 إسرائيلياً بالسرطان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:07 ص, 5 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 معظمهم يخدمون في سلاح الجو تل أبيب - وكالات - الخليج 365 كشف التلفزيون الإسرائيلي في تقرير له عن إصابة 30 جندياً إسرائيليا بالسرطان، مشيراً إلى أن معظم الجنود المصابين يخدمون في سلاح الدفاع الجوي الإسرائيلي، وتحديداً منظومة القبة الحديدية.

وأضاف تقرير التلفزيون أن المسؤولين يفحصون ما إذا كانت إصابات الجنود مرتبطة بعملهم في وحدات القبة الحديدية أم لا.

يذكر أن منظومة القبة الحديدية عبارة عن نظام دفاع جوي صاروخي متنقل، طوّرته شركة رافائيل الإسرائيلية للتعامل مع الصواريخ والقذائف قصيرة المدى.

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